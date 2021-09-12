 إيطاليا.. اتهام لاجئ صومالي بطعن 4 نساء وطفل في ريميني - بوابة الشروق
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إيطاليا.. اتهام لاجئ صومالي بطعن 4 نساء وطفل في ريميني

الشرطة الايطالية
الشرطة الايطالية
وكالات
نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 8:55 م | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 8:55 م
اعتقلت الشرطة الإيطالية، الأحد، طالب لجوء صوماليا بعد أن طعن 4 نساء وطفلا عمره ستة أعوام في بلدة ريميني السياحية السبت.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم، إن المحققين يستبعدون حاليا أن يكون الإرهاب هو الدافع وراء هذه الجريمة.

ووصفت وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس الحادث بأنه "خطير للغاية"، مشيرة إلى أنها ستكون في ريميني الإثنين لحضور اجتماع أمني.

انسحاب المرتزقة ودعم الحوار.. إيطاليا تبث رسائل بشأن ليبيا وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الرجل أصاب امرأتين مراقبتين للتذاكر في حافلة بسكين ثم لاذ بالفرار ليطعن بعد ذلك 3 أشخاص آخرين بينهم الطفل.

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