محافظ أسوان يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق السادات

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة طريق السادات، والطرق الداخلية بمناطق العقاد وامتداده، والتأمين الصحي، رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان.

ووجه عطية بمواصلة العمل ليلاً ونهاراً للإسراع بأعمال إعادة الشيء لأصله بالجزيرة الوسطى بطول 4 كم، بطريق السادات، وخاصة بعد الإنتهاء من أعمال مد كاميرات المراقبة ضمن المنظومة المتكاملة التي تهدف لتحقيق السيطرة والانضباط في الشارع الأسواني؛ لمواجهة أي مخالفات للمركبات أو تجاوزات للسرعة وغيرها، والتأمين للأفواج السياحية لضمان سلامة وحياة المواطنين والزائرين.

وشدد على سرعة إنهاء خط مياه الشرب الجارى تركيبه لزيادة تدفقات المياه بمنطقة التأمين الصحي، وامتداد العقاد للبدء خلال الشهر الجاري في أعمال رصف ورفع كفاءة طريق نيابة المرور، بدء من أمام مستشفى التأمين الصحي، وامتداد العقاد وحتى مبنى الأحوال المدنية وحي اللوتس.