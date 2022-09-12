مصرع شخص وإصابة آخر جراء انقلاب سيارة بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد، ظهر اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل يستقلونها في طريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي، بدائرة قسم شرطة بلبيس في محافظة الشرقية.



وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث في طريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي في نطاق ودائرة قسم شرطة بلبيس.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل في طريق بلبيس العاشر من رمضان الصحراوي، في المنطقة الواقعة بعد ميدان الطيارة في اتجاه مدينة العاشر من رمضان.



ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بكدمات وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.



وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.