محافظ الجيزة يتفقد مراحل العمل بمحور منشأة البكاري

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مراحل العمل بمحور منشأة البكاري الجديد والجاري تنفيذه بطول 4.5 كيلو، بدءا من الطريق الدائري نطاق منطقة المنشية وحتى طريق المريوطية بنطاق مدينة كرداسة.



وأشار المحافظ، إلى أن المحور يعد شريان مروري هام حيث يساهم في ربط الحركة مع العديد من المحاور المرورية وعلى رأسها محاور 26 يوليو وصفط اللبن وناهيا والمهندس شريف أسماعيل (الطريق الأبيض) وعمرو بن العاص، مما سيحقق نقلة نوعية ويسهم في تحسين الحركة المرورية المارة بين مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وطريق مصر إسكندرية الصحراوى وقطاعات الطريق الدائري، بالتزامن مع الثورة التنموية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية.



وأضاف أن الطريق سيضم 4 حارات مرورية وسيتم تدعيمه بعدد من الأنفاق الحضارية لتسهيل عبور المواطنين من قاطني المناطق المار بها في حرم آمن، موجها الأجهزة التنفيذية بتقديم كل أوجه الدعم للجهات المنفذة والانتهاء من إصدار تصاريح الحفر اللازمة للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.



وشملت جولة المحافظ، تفقد أعمال رفع المخلفات الموجودة على جانبي الطريق الدائري بنطاق منطقة المنشية، موجها الشركات القائمة على تنفيذ محور عمرو بن العاص بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن أعمال تنفيذ المحور.



ووجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع حي الهرم لسرعة الانتهاء من رفع المخلفات الموجودة بالمنطقة مع المتابعة اليومية لرفع مستوى النظافة بالأنفاق الموجودة أسفل الطريق الدائري.





