قال وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية هشام شكيوات، إن العاصفة دانيال التي ضربت البلاد، خلفت وضعا كارثيا بما يفوق قدرات الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، إن عدد الضحايا يتزايد بشكل لحظي، كما أنّ هناك عددا كبيرا من المفقودين، موضحا أن ربع مدينة درنة اختفى تماما من سطح الأرض.

وأشار إلى أن بقية أجزاء المدينة تضررت جراء انجراف المياه صوب البنايات التي أصبحت غير صالحة للسكان، واصفا الوضع الإنساني في المدينة بأنه حرج جدا.

ولفت إلى تناقص شديد في المواد الغذائية نتيجة الوضع المربك الذي يعيشه المواطنون هناك.

وتسببت العاصفة دانيال في هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الفيضانات التي اجتاحت العديد من مدن البلاد، وتحديدا في مناطق الشرق.

وكشف وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي عثمان عبد الجليل، أن عدد الوفيات في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال تجاوز الـ3 آلاف قتيل.

وفيما لا يشمل هذا الإحصاء، تعداد المفقودين، فقد أكّد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، قد أن هناك من بين خمسة وستة آلاف مفقود حتى الآن، ما يعني أن حصيلة القتلى مرشحة لأنْ تتضاعف.