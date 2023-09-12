الرئيس الألماني تعليقا على خطاب عباس: تصريحات شديدة المعاداة للسامية

أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بكلمات حادة خطابا للرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتباره معاديا للسامية.



وعلى هامش النسخة التاسعة عشر من القمة غير الرسمية لرؤساء الدول الناطقة بالألمانية، قال شتاينماير في مدينة أوبن البلجيكية اليوم الثلاثاء عن الخطاب إن هذه "التصريحات شديدة المعاداة للسامية ومثيرة للشفقة".



وأضاف شتاينماير 67 عاما:" أعتقد أن الرئيس عباس بهذه التصريحات لم يهمش نفسه وحسب بل إنه يضر أيضا بقضية الفلسطينيين"، وذلك في تعليق من شتاينماير على التصريحات التي وردت في خطاب ألقاه عباس مؤخرا أمام قادة حركة فتح.



وكان عباس قال في الخطاب "إنهم يقولون إن (الزعيم النازي الراحل أدولف) هتلر قتل اليهود لأنهم يهود وإن أوروبا كانت تكره اليهود لأنهم يهود"، وأضاف عباس أن هذا خطأ "فالأوروبيون كانوا يقاتلون هؤلاء الأشخاص بسبب دورهم في المجتمع المتعلق بالربا والمال وما إلى ذلك".



وقال شتاينماير إنه "تلقى بفزع" تصريحات عباس وأكد:" سنتصدى لكل شكل من أشكال معاداة السامية حتى لو تم التعبير عنها في مكان آخر من العالم وحتى من عباس".



يُذكر أن عباس له تصريحات مشابهة عن المحرقة أثارت ضجة في عام 2018 عندما قال إن قتل ستة ملايين يهودي على أيدي النازيين لم يكن من قبيل معاداة السامية بل كان بسبب "وضعهم الاجتماعي"، كما شهدت ألمانيا أيضا ضجة بسبب تصريحات أخرى له كان أدلى بها في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين في العام الماضي اتهم خلالها إسرائيل بارتكاب عدة "محارق" بحق الفلسطينيين.



كان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قد صرح يوم الجمعة الماضي ، بأن موقف عباس ثابت بأنه ضد المحرقة النازية ويرفض معاداة السامية.



وقال فتوح في بيان، إن التصريحات المنسوبة لعباس بشأن المحرقة النازية ضد اليهود "أخرجت عن سياقها"، معتبرا أن الموقف الأوروبي والأمريكي من تلك التصريحات "مستهجن وظالم".