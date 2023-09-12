إسرائيل تكشف بالصور بناء إيران مطار يبعد 20 كيلومترا عن حدودها

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كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من خلال عرض صور اليوم الإثنين، أن هناك "قاعدة إرهاب إيرانية" في جنوب لبنان تبعد 20 كيلومترا فقط عن حدود إسرائيل.

وقال في مؤتمر للمعهد الدولي لمكافحة الإرهاب بجامعة رايخمان، اليوم الإثنين، إن المرء يمكنه في مطار في قلعة جبار أن يرى أعلام إيران ترفرف على مدارج الطائرات، والذي يستخدمه نظام حكام إيران للتأمر ضد إسرائيل، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقال جالانت "بعبارة أخرى، الأرض لبنانية والسيطرة إيرانية والهدف إسرائيل".

وتابع جالانت أن إيران تظل التهديد الأكبر لإسرائيل رغم أنها تستخدم أحيانا حزب الله ووكلاء آخرين لخوض حروبها ضد الدولة العبرية.

وهدد "إذا انطلق حزب الله للدخول في صراع معنا، فإنه سوف يدفع ثمنا باهظا".

وأوضح "لن نسمح لإيران بأن تحول سوريا إلى حزب الله آخر مسلحة بصواريخ قوية".

وقال جالانت، أيضا إن إيران أقرب من أي وقت مضى من صنع سلاح نووي وأن المؤسسة الدفاعية لا يمكنها أن تستهين بهذا بالتهديد في أي مرحلة.