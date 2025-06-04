 مدير الطاقة الذرية: سوريا توافق على دخول المفتشين المواقع النووية السابقة المشتبه فيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير الطاقة الذرية: سوريا توافق على دخول المفتشين المواقع النووية السابقة المشتبه فيها

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 10:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 10:35 م

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافاييل جروسي، لوكالة أسوشيتد برس(أب) أن سوريا وافقت على اتاحة دخول فوري للمفتشين إلى المواقع النووية السابقة المشتبه فيها.

وأوضح جروسي، عقب لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين آخرين في دمشق، أن الشرع أعرب أيضا عن اهتمامه بمواصلة تطوير الطاقة النووية في سوريا في المستقبل.

وأضاف جروسي أن هدف الوكالة هو "توفير وضوح كامل بشأن بعض الأنشطة التي جرت في الماضي والتي كانت، بحسب تقييم الوكالة، مرتبطة على الأرجح بأسلحة نووية."

ووصف جروسي الحكومة السورية الجديدة بأنها "ملتزمة بالانفتاح على العالم والتعاون الدولي"، وقال إنه يأمل في إتمام عملية التفتيش خلال شهور.


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