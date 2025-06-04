مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة يطلق اسم سميحة أيوب على دورته الثالثة

قررت إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة إطلاق اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب على الدورة الثالثة للمهرجان، المقرر عقدها في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2025.

أكدت المخرجة والممثلة عبير لطفي أن إطلاق اسم سيدة المسرح العربي، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، على الدورة الثالثة يضيف إلى قيمة المهرجان ويدعم دوره في الاحتفاء بصانعات المسرح المصري، حيث كانت أيوب نموذجًا يُحتذى به وأثرت في الحركة الفنية والثقافية في مصر والوطن العربي، وتركت بصمة واضحة سواء كممثلة أو مخرجة. كانت أول مديرة للمسرح القومي، وهي أيضًا أول سيدة قامت بإخراج عرض مسرحي على خشبة المسرح القومي، وكان تحديًا كبيرًا في زمن تألق فيه عدد من عمالقة المسرح المصري.

وأضافت أنها ستظل حاضرة بفنها وأعمالها العظيمة التي رسخت قيمة الفن المصري وشكلت وعي أجيال متتالية، ومنها "السبنسة" و"فيدرا" و"سكة السلامة" و"الفتى مهران" و"دماء على ستار الكعبة" و"الدرس انتهى لموا الكراريس" و"العباسة أخت الرشيد" وغيرها.

يذكر أن سميحة أيوب تولت أيضًا عددًا من المناصب الإدارية المهمة وأثرت من خلالها في المشهد الثقافي المصري، حيث تولت إدارة المسرح الحديث عام 1973، وإدارة المسرح القومي في فترتين من 1975 إلى 1982 ومن 1984 إلى 1988. اهتمت بتقديم نصوص عالمية مهمة وعقد شراكات فنية مع فرق وفنانين عالميين، مما عزز مكانة المسرح المصري على الساحة الدولية، من بينها "فيدرا" تأليف جان راسين، والذي عُرض في باريس لمدة 15 يومًا، وحظي بإشادة النقاد الفرنسيين، و"أنطونيو وكليوباترا" تأليف ويليام شكسبير، وإخراج فيرنر بوس.

كما حضر الكاتب والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر إلى مصر خصيصًا ليشاهدها على خشبة المسرح، وبعد انتهاء العرض، علق على أدائها قائلًا: "أخيرًا وجدت إلكترا في القاهرة".

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر، وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي (رئيسة المهرجان)، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم (مديرتا المهرجان)، ومصطفى محمد ومنى سليمان (المديرين التنفيذيين)، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة.