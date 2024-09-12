الأونروا تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مقتل 6 من موظفيها في غارتين إسرائيليتين على مخيم النصيرات وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة هي الأكبر في هجوم واحد.



هذا وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في وقت سابق يوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية بقصف مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بينهم موظفون في وكالة الغوث الدولية.

وقال المكتب في بيان: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية فظيعة في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) حيث قصف مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا بالطائرات المقاتلة والتي يتواجد فيها أكثر من 5000 نازح".

وأضاف: "راح ضحية هذه المجزرة الجديدة 14 شهيدا حتى الآن و18 إصابة بينهم موظفون في وكالة الغوث الدولية".

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا و104 إصابات خلال الـ24ساعة الماضية"، مشيرة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41084 شهيدا و95029 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأكدت الوزارة أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام والرمال وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وانتشالهم، ولم يصلوا إلى المستشفيات حتى الآن".