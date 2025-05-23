قالت الفنانة دينا فؤاد إن الأزمات الحياتية بطبيعتها كاشفة، وغالبًا ما تُظهر معادن من حولنا، موضحة أن هناك من يبقى بجانبك في المحن ويُواصل دعمه حتى تتجاوزها، وهناك من يسقط سريعًا ويتخلى عنك رغم توقعك أن يكون سندًا.

وأضافت فؤاد، خلال لقائها مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن بعض الأشخاص لم يكونوا على قدر التوقعات، رغم مكانتهم الكبيرة في حياتها، قائلة: "في ناس المفروض يكونوا ثوابت في حياتك، أول ما تقعي في أزمة، هم أول ناس يسندوكي... لكن للأسف، وقعوا. كان عندي صحاب كتير ووقعوا مني وقت الأزمات".

وتابعت: "اللي ممكن ييجي يسندك شهر أو شهرين وبعدين يتعب ويمشي، غير اللي يفضل واقف جنبك لحد ما يتأكد إنك بقيتي كويسة"، مشيرة إلى أن المواقف، لا السنوات، هي التي تُثبت العلاقات الحقيقية.

وأكّدت دينا فؤاد أن هناك أشخاصًا جُدد دخلوا حياتها مؤخرًا وأثبتوا أنهم سند حقيقي رغم قِصر مدة معرفتها بهم، مشددة على أن عدد الأصدقاء ليس هو المقياس، بل نوعية المواقف التي تُخاض معهم، قائلة: "الموضوع مش بعدد السنين... هو بالمواقف. كانوا كتار، بس وقت الأزمات بيقعوا منك وخلاص".



