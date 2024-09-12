 قالوا وقلنا.. الإفتاء تواصل حملتها الإلكترونية لتفنيد أحكام الاحتفال بالمولد النبوي - بوابة الشروق
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قالوا وقلنا.. الإفتاء تواصل حملتها الإلكترونية لتفنيد أحكام الاحتفال بالمولد النبوي

آلاء يوسف
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 3:55 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 3:55 م

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