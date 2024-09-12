 الزمالك يتعرف على منافسيه في بطولة أفريقيا لليد - بوابة الشروق
الخميس 12 سبتمبر 2024 2:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يتعرف على منافسيه في بطولة أفريقيا لليد

أمير نبيل
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 2:26 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 2:26 م

أقيمت اليوم الخميس، قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد، والمقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 10 أكتوبر المقبل حتى يوم 19 من الشهر ذاته.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على رأس المجموعة الثالثة بجوار فرق: "منتدى المغربي، والصداقة الكاميروني، وكريكوس الأثيوبي".

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وحسن يسري رئيساً للجهاز، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك