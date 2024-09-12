أفادت شبكة أطباء السودان، بمقتل 4 أشخاص بينهم طفلين، وإصابة 8 آخرين، جراء قصف الدعم السريع لمدينة أم درمان.

وقالت في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليم الخميس: «قتل 4 أشخاص بينهم طفلين، وأصيب 8 آخرين، جراء قصف مدفعي من قبل الدعم السريع على منطقة الشهيناب بريفي أم درمان فجر اليوم».

شبكة أطباء السودان: مقتل 4 أشخاص بينهم طفلين وإصابة 8 آخرين جراء قصف الدعم السريع لأمدرمان



قتل 4 أشخاص بينهم طفلين وأصيب 8 آخرين جراء قصف مدفعي من قبل الدعم السريع على منطقة الشهيناب بريفي أمدرمان فجر اليوم.https://t.co/4eZ7rKWT8w#شبكة_اطباء_السودان pic.twitter.com/50cdAWOtjH — Sudan Doctors Network - شبكة أطباء السودان (@SDN154) September 12, 2024

وأمس الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.

ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.

وفي ٢٧ أغسطس، ذكرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أنها تدرس فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع السودانية؛ لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان، التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي، بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.