استدعى المدير العام لدائرة غرب أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا لدى طهران، وذلك في أعقاب البيان غير المتعارف والتصريحات غير البناءة للأطراف الأوروبية.

وذكرت وكالة مهر أن مجيد نيلي أحمد أبادي ندد لدى لقائه رؤساء البعثات المذكورة بشدة بافتعال الأجواء والتصريحات والإجراءات المخربة الأخيرة لبعض الأطراف الأوروبية، قائلا إن الإصرار على اتخاذ هكذا مواقف وإجراءات يندرج في خانة استمرار السياسة العدائية للغرب ضد الشعب الإيراني، والتي ستُواجه طبعا برد مناسب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد أحمد ابادي مجددا الموقف الشفاف والمعلن لإيران تجاه الصراع في أوكرانيا وقال إنه كما تم سابقا التأكيد عليه، فإن أي مزاعم قائمة على بيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصواريخ الباليستية لروسيا، هي مجرد أكاذيب لا أساس لها جملة وتفصيلا.

وأضاف أن أمريكا وعددا من حلفائها الأوروبيين يتحدثون عن الأمن والسلام بينما يُعتبرون من خلال بيع الاسلحة الفتاكة بما في ذلك "لـلكيان الصهيوني"، مصدر التصعيد والأزمات في العالم ومن الطبيعي أن يتحملوا مسؤولية سياساتهم المغلوطة على خلفية تداعياتها.

وقال رؤساء البعثات الأوروبية إنهم سيبلغون عواصم بلدانهم بهذا الأمر .

كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد أعلنت عن فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب مبيعات الصواريخ الباليستية لروسيا.







