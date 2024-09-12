إقامة حفل فني على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

يشهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة، وذلك استمرارا لاحتفالات المولد النبوي الشريف.

ويحيي الحفل فرقة كورال الطفل بقيادة المايسترو حسام الشريف، ويتضمن باقة متنوعة من الابتهالات والتواشيح الدينية، كما تتضمن الفعاليات حفلًا فنيًا لفرقة فراشات المحلة للباليه والرقص التعبيري، يوم الإثنين المقبل 16 سبتمبر، يعقبه فقرة ابتهالات وتواشيح، وعرض التنورة الصوفية.

وشهدت مواقع فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، خلال اليومين الماضيين، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، منها ورشة فنية للأطفال من ذوي الهمم بقصر ثقافة الطفل بطنطا تضمنت تصميم نماذج مصغرة لعروسة المولد، وتلوينها بالألوان الفلوماستر والخشبية.

كما أقيمت ورشة مماثلة بمكتبة سمنود الثقافية، بالإضافة إلى ورشة تصميم لوحات فنية عن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي وفقرة اكتشاف مواهب فنية وأدبية، بدار خير بلدنا للأطفال بلا مأوى، وعدد من اللقاءات وورش الحكي حول السيرة العطرة للنبي المصطفى، بكل من مكتبة إبيار الثقافية، محلة مرحوم ومحلة حسن.

ويأتي ذلك في ضوء البرنامج الحافل الذي أعدته هيئة قصور الثقافة هذا الشهر احتفالا بالمولد النبوي الشريف، حيث تشهد فروع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، تنفيذ مجموعة من اللقاءات التثقيفية، والورش الفنية وعروض الإنشاد الديني، وغيرها.