بلدية غزة تحذر من غرق منازل الفلسطينيين بالمياه الملوثة

قالت بلدية غزة إنها غير قادرة على تصريف بركة تجميع مياه الأمطار من المياه الملوثة التي تجمعت بداخلها ووصلت لمنسوب مرتفع؛ بسبب الأضرار التي لحقت بخط تصريف البركة ومرافقها الأساسية، لاسيما المولدات والمضخات وعدم توفر الوقود لذلك مما ينذر بطفح البركة والتسبب بغرق المناطق المجاورة وتشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين.

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن لجنة الطوارئ في البلدية أفادت بأن أضراراً كبيرة أصابت الخط، لاسيما إلى الشرق من تقاطع شارعي النصر وعمر بن الخطاب، مما جعل المياه الملوثة التي يتم ضخها من البركة تتجمع في تقاطع شارعي النصر وصلاح خلف المعروف بمفترق «الأمن العام» بشكل كبير وتسبب مكرهة صحية وروائح كريهة.

وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 11 شهر، تسببا بتدمير غير مسبوق في البنية التحتية، منها نحو 165 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، مما ينذر بحدوث غرق واسع في المناطق التي تعرضت لتدمير.

وأوضحت البلدية أنها أنشأت خط تصريف مياه بركة الشيخ رضوان في العام 2017، بطول 2600 متر وقطر 900 ملم، لتصريف مياه البركة في أوقات الخطر، فيما تبقي البلدية المياه في البركة في الأوضاع العادية لتترشح للخزان الجوفي.

وطالبت المنظمات الدولية بسرعة التدخل وإنقاذ الأوضاع الكارثية والخطر الذي يهدد حياة المواطنين في محيط البركة، والعمل على مساعدة البلدية في الحصول على التنسيق اللازم وإدخال المواسير اللازمة لتنفيذ أعمال مشروع إصلاح الخط، الذي تموله الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين، وكذلك توفير الوقود اللازم لتشغيل مضخات البركة ودرء الخطر عن المواطنين.