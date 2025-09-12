وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين، مع متابعة تمشيط الأسواق بشكل دوري.

واطّلع المحافظ على تقرير مباحث التموين، برئاسة العميد عدلي الجمال، الخاص بنتائج الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة، والتي نُفذت بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن على مدار شهر كامل.

وأشار النجار إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 2258 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت 635 طن سلع ومواد غذائية، و156,507 لترات زيت وسولار.

كما شملت المضبوطات 1603 قضايا في مجال المحال العامة لإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع بأعلى من السعر الرسمي.

وتضمنت الحملات أيضًا ضبط 119 قضية في مجال الغش التجاري والتدليس، شملت سلعًا مثل: السكر، السمن، الزيت، الملبن، الشوكولاتة، الدقيق، السجائر، الأرز، المكرونة، الكبدة، الرنجة، الفسيخ، الخضروات المجففة، مرقة الدجاج، الألوان الصناعية، الحلوى، العسل الأسود، الأسمنت، الخل، ومواد غذائية متنوعة.

وفي قطاع المخابز، تم ضبط 518 قضية تتعلق بالاستيلاء على دقيق بلدي مدعوم ونخالة، وإنتاج خبز أقل من المواصفات، وإدارة مخابز بدون ترخيص، بإجمالي مضبوطات 47 طنًا.

كما تمكنت الحملات من ضبط 9 قضايا في مجال البدالين التموينيين لتجميع والاستيلاء على سكر وزيت طعام تمويني مدعوم من الدولة، بإجمالي 9 أطنان و3912 لترًا.

وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط 7 قضايا لتجميع واستيلاء على بنزين (80 و92) وسولار واسطوانات بوتاجاز مدعومة من الدولة، بإجمالي مضبوطات بلغت 45,158 لترًا.

وأكد المهندس عادل النجار أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع التموينية والبترولية المدعومة، مشددًا على استمرار الحملات المكثفة بجميع الأحياء والمراكز لضبط الأسواق وردع المخالفين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على حقوق المواطنين.