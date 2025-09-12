منتخب السلة يهزم أنجولا ويتأهل لنصف نهائي الأفروباسكت للناشئين

تأهل منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 16 عامًا، إلى الدور نصف النهائي ببطولة الأفروباسكت المقامة في العاصمة الرواندية "كيجالي".

جاء ذلك بعد الفوز على أنجولا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 69/51.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

22/14

37/32

58/40

69/51

وبذلك يتأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي، وينتظر الفائز من مواجهة كوت ديفوار ورواندا.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على منتخب المغرب بنتيجة 77/67 في دور المجموعات، ثم حقق الفوز على منتخب ليبيريا، بنتيجة 74/61، في المباراة الثانية، قبل الخسارة من مالي 67/62، ليتأهل منتخب الفراعنة الصغار كوصيف للمجموعة الثالثة.

ويرأس البعثة في رواندا، أحمد الشرقاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبين في البطولة 12 لاعبًا وهم، محمد حسن، أدهم يسري، عمر حاتم، يحيى ممدوح، يحيى سهيل، سيف الله أحمد، كريم هندي، حمزة جابر، حسين يوسف، آدم تامر، مالك طه، أحمد حسن عرابي.

أما الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئين فيتكون من كل من، هيثم كامل مديرًا فنيًا، محمد أشرف توفيق مدربًا عامًا، أحمد هشام مدربًا، زياد والي مديرًا إداريًا، علاء لطفي محلل أداء، الدكتور إسلام جمعة طبيب الفريق.