دبي تستضيف بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي بمشاركة 191 دولة

أنهت دبي استعدادها لاستضافة "بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي" والتي تقام في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وتجمع البطولة "أفضل العقول الشابة المبدعة من مختلف انحاء العالم، حيث يشارك في الحدث أكثر من 1500 متسابق من 191 دولة".

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم السبت، إن دبي تواصل تأكيد مكانتها كمنصة عالمية لأفضل العقول والمواهب الشابة والطاقات الواعدة في كافة المجالات، مع اهتمام متزايد بمجال التكنولوجيا لأهميتها كقاطرة الدفع الرئيسة للثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف حمدان بن راشد: "هذا الحدث يقام للمرة الأولى خارج الأمريكتين، ما يؤكد مكانة دولة الإمارات في مجال استقطاب واحتضان المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، ويبرز حرصنا على تنظيم الأحداث العالمية المتخصصة في استشراف المستقبل والتكنولوجيا الحديثة".

وتُعدُّ البطولة الأكبر من نوعها على مستوى العالم في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتسعى لتعريف العالم بتنوع استخداماتها وأدواتها، إضافة إلى بناء جسور للتواصل الفكري والمعرفي بين أجيال الشباب من مختلف أنحاء العالم على تنوع ألسنتهم وخلفياتهم الثقافية.

وتدعم البطولة جهود الدول والمنظمات العالمية لبناء جيل قادر على توظيف الأفكار المبتكرة والخلاقة لصالح البشرية، وتضع البطولة في كل دورة تحد جديد وتدعو المشاركين لتوظيف تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول للتغلب عليه بصورة فعالة.

ويهدف الحدث إلى تشجيع الشباب على تطوير قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والابتكار والتصميم وتمكينهم بالأدوات اللازمة، وتنمية مهاراتهم وخبراتهم في تصميم الروبوتات للتغلب على التحديات التي تواجه العالم مثل تحديات المياه النظيفة والطاقة.

وتركّز منافسات البطولة في دورتها الحالية، على توظيف تكنولوجيا الروبوتات في مجال "حماية المحيطات" وتنظيفها من ملايين الأطنان من الملوثات التي تنجم من الأنشطة الصناعية غير المنضبطة وغير الملتزمة بالاشتراطات البيئية.