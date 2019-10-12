غرفة السياحة: تسجيل الشركات لا يعني الموافقة على تنفيذ رحلات العمرة

تعيين رئيس لجنة السياحة الدينية مستشارا تنفيذيا لشئون بوابة العمرة المصرية





أرسلت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لأعضائها إقرارًا جديدًا تتعهد فيه الشركات بعدم تنفيذ رحلات العمرة إلا بعد استكمال الإجراءات التأهيلية والتحضيرية للموسم.

ومن المقرر أن تبدأ الغرفة بعد غد الأحد تسجيل أسماء الشركات السياحية المصرية الراغبة في تنظيم العمرة ووكالات العمرة السعودية المعتمدة وتوثيق عقود العمرة، ويستمر تقديم الطلبات حتى يوم 14 نوفمبر المقبل.

وشددت الغرفة على أنه في حالة إخلال الشركة بهذا الإقرار والتعهد تكون وحدها مسئولة أمام وزارة السياحة وغرفة الشركات، مطالبة أعضائها بتوقيع هذا الإقرار.

وأرسلت الغرفة إقرارًا آخر لتوقيعه من قبل أصحاب الشركات السياحية للتعامل مع بوابة العمرة لبدء التوثيق والتفعيل على البوابة وتضمن النموذج إقرار صاحب الشركة بالإطلاع على القرار الوزاري الموضح به الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ برامج رحلات العمرة والالتزام بصحة البيانات والمستندات المقدمة للإدارة العامة للسياحة الدينية.

وتضمن الإقرار بضرورة اعتراف صاحب الشركة بعلمه وموافقته على اعتماد وزارة السياحة لتوثيق عقود الوكالة السعودية لموسم عمرة 1441 هجرية وأنه لا يعد إلزامًا على الوزارة بالموافقة على مراجعة وتفعيل برامج العمرة التى ترغب الشركة فى تنفيذها.

وشدد الإقرار على تعهد الشركة بعدم توجيه عملائها إلى الموانئ الجوية أو البحرية أو البرية دون التأكد من إصدار الباركود الخاص بذلك والمسئولية الكاملة أمام الوزارة والمعتمرين على تحمل المسئولية والإجراءات القانونية دون أدنى مسئولية على الوزارة، مؤكدة أن كلمة السر في تحقيق موسم ناجح للعمرة هو "الباركود" الذي سيصدر من خلال بوابة العمرة المصرية لشركات السياحة ليتم منحه لكل من يرغب في أداء مناسك العمرة بحيث لن يغادر أي معتمر مصري للسعودية بدونه وهذا يعني أن كل راغبي العمرة سيمرون من خلال بوابة العمرة المصرية عبر شركات السياحة المصرية فقط.

ومن جانب آخر أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قرارًا وزاريا رقم 540 لسنة 2019 بتعيين أحمد إبراهيم السيد أحمد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة مستشارا تنفيذا لشئون بوابة العمرة المصرية بدون أجر وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير هذه البوابة.