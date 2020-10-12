 «قومي المرأة بالمنيا» ينظم ندوات توعوية بالقرى عن أهمية المشاركة السياسية - بوابة الشروق
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«قومي المرأة بالمنيا» ينظم ندوات توعوية بالقرى عن أهمية المشاركة السياسية

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 1:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 1:35 ص

قام فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا برعاية برئاسة الدكتوره مايا مرسى، وبإشراف الدكتوره منال أبو سمرة مقررة الفرع، بتوزيع 100 كيلو من لحوم الأضاحى على المستهدفات من قرى البرجاية وكوم المحرص و عزبة الهيما، ضمن القري الأكثر احتياجا، كان ذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا.

حيث عقدت ندوة بقرية البرجاية حاضر فيها أحمد ثابت عضو الفرع تناولت الخدمات التي يؤديها المجلس للسيدات و أسرهن و دور مكتب شكاوي المرأة، و توعيتهن بخطورة الموجة الثانية لكوفيد 19 المعروف إعلاميا بفيروس كورونا، وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي، كما تم التطرق للحديث عن المشاركة السياسية للمرأة وتم فتح باب لمناقشة المشكلات والرد عليها، وفى نهاية الندوة تم توزيع 39 كيلو من اللحوم عليهن.

وقالت ابو سمرة، إن ذلك يأتى متزامنا مع استضافة مقر الفرع لـ35 سيدة مستهدفة ورائدة ريفية بقرية كوم المحرص حيث الندوة التى حاضر فيها د.عزة العربى و م.مارى هنري عضوتا الفرع و توزيع اللحوم عليهن.

كما توجهت أبو سمرة إلى عزية الهيما لتوزيع باقى اللحوم على جانب من الندوة التى حاضرت فيها عن توعية السيدات بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، كما تم تجميع مستندات وشكاوى أغلبها متعلق بـمعاشات تكافل وكرامة.

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