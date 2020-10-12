بن زايد ونتنياهو يبحثان أهمية التركيز على مستقبل الشباب في المنطقة

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جرى خلاله بحث مسار العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الاثنين، تم خلال الاتصال استعراض الخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أن معاهدة السلام الإماراتية -الإسرائيلية خطوة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، وتفتح المجال لمرحلة جديدة من التعاون، معربين عن تقديرهما الكبير للدور المهم الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى معاهدة السلام بين البلدين.

وأكد محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على بذل كل الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي تصب في مصلحة الجميع دون استثناء.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مواجهة فيروس كورونا، وأهمية التركيز على مستقبل الشباب في المنطقة ومبادئ التسامح والتعاون، إضافة إلى أهمية الحوار في بناء صداقات وسلام دائم.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، شهد يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.