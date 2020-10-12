تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة المعروض

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بأكثر من 1% وسط مخاوف من زيادة المعروض، مع إعادة فتح ليبيا لأكبر حقولها النفطية، وانتهاء إضراب عمال قطاع النفط في النرويج، واستعادة المنتجين الأمريكيين للإنتاج بعد تراجع حدة الإعصار دلتا.

وتراجع سعر خام برنت القياسي بواقع 54 سنتًا، بنسبة 1.3%، إلى 42.31 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بواقع 60 سنتًا، بنسبة 1.4%، إلى 40.04 دولار.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في ليبيا إلى 355 ألف برميل يوميًا، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي البلاد أمس، بعد اتفاق مع حرس المنشآت النفطية.

ورأى محللون أن احتمال ارتفاع الصادرات الليبية سيشكل تحديًا لتحالف "أوبك بلس" وجهوده لتقليص الإمدادات العالمية في ظل ضعف تعافي الطلب.

وأبرمت شركات النفط النرويجية اتفاقًا مع مسئولي النقابات العمالية الجمعة الماضية، ما قاد لإنهاء إضراب كان يهدد بشطب نحو 25% من إنتاج البلاد من النفط والغاز.

كما بدأ المنتجون الأمريكيون في استعادة الإنتاج بعد خفض تصنيف حدة الإعصار دلتا مطلع الأسبوع.