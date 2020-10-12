اليونان تدين إعادة تركيا لسفينة التنقيب عن الغاز إلى شرق المتوسط

أدانت اليونان اليوم الاثنين، عودة سفينة تركية للتنقيب عن الغاز إلى المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​واتهمت أنقرة بـ "تقويض السلام والأمن في المنطقة بشكل منهجي".

وقالت وزارة الخارجية في أثينا "ندعو تركيا إلى التراجع عن قرارها على الفور"، مضيفة أنه يتعين عليها "التوقف فورا عن أعمالها غير القانونية".

وكانت سلطات البحرية التركية قد قالت أمس الأحد إن السفينة "عروج رئيس" سوف تستأنف التنقيب الزلزالي عن احتياطيات الغاز جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية يوم الاثنين وستبقى هناك لمدة 10 أيام.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونمز على تويتر إن السفينة ستواصل أعمال الاستكشاف والحفر و"حماية حقوقنا".

وأضافت الخارجية اليونانية في بيان اليوم الاثنين :"إصدار تركيا إخطار نافتيكس جديد غير قانوني لإجراء عمليات مسح غير قانونية جنوب (جزيرة) كاستيلوريزو على الجرف القاري لليونان، على بعد 5ر6 ميل بحري فقط من الشواطئ اليونانية، يمثل تصعيدا كبيرا وتهديدا مباشرا للسلام والأمن في المنطقة".

وشددت على أن اليونان ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية.