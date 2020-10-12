العزلة الاجتماعية بشكل عام أو التي فرضها فيروس كورونا تحتاج لنظام يساعد الفرد على البقاء وحيداً لأوقات طويلة دون اتساع الشعور بالملل، وذلك ما نصح به أحد رواد الفضاء بعد قضاءه وقت طويل بمفرده.

لمدة عام تقريبًا ظل سكوت كيلي بعيداً عن عائلته يراهم فقط عبر شاشة فيديو، حيث قضى رائد فضاء ناسا المتقاعد 340 يومًا في محطة الفضاء الدولية قبل العودة إلى الأرض في مارس 2016.

يعيش كيلي في كولورادو، لكنه قضى بداية إغلاق الفيروس التاجي في شقة شاهقة في وسط مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، مما ذكره بوقته في الفضاء، ووجه من خلال تجربته بعض النصائح لكيفية البقاء منعزلاً لفترة طويلة، وفق ما ذُكر في موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي.

قال كيلي: "أعتقد أنني تعلمت أشياء في الفضاء ساعدتني في الحفاظ على توازني خلال الإغلاق، وأعتقد أنها يمكن أن تساعد الناس في هذا الموقف".

*أحصل على روتين منظم

اتبع كيلي جدولًا صارمًا في الفضاء قضى كل دقيقة تقريبًا من وقته في أداء أشياء مختلفة.

ويقول الخبراء إن مثل هذه الأعمال الروتينية اليومية توفر إحساسًا بالهدف، وتساعد الناس على التركيز، وتسمح للهروب من حالة عدم اليقين.

لا يزال كيلي يتبع الجدول الزمني نفسه خلال الوباء رغم أنه يحاول جعل عطلة نهاية الأسبوع مختلفة كثيرًا عن أيام العمل في الفضاء.

وأضاف: "وجدت في الفضاء أنه من السهل جدًا عندما تكون في نفس المكان طوال الوقت تكون بحاجة إلى شيء تتطلع إليه وأعتقد أن التطلع إلى عطلة نهاية الأسبوع مفيد جدًا من منظور الصحة العقلية".

* سجل ما يدور داخلك

نصح كيلي باستخدام مدونة لتسجيل أفكارك الداخلية خلال البقاء في العزلة، لم يكن يستخدمها لتسجيل أحداث اليوم ولكن لتسجيل ما يدور بداخله، وقال: "لقد وجدت أنها عملية تطهير ومشاركة مشاعري مع نفسي، إنه أمر مفيد عقليًا."

*الزراعة والرياضة

رعاية نبات ما، أيًا كان نوعه، هو أمر مفيد على مستوى الصحة العقلية، وقد لجأ له كيلي أثناء بقاءه في الفضاء، وزرع بعض الزهور الملونة، وقال: "كان أمرًا رائعًا أن تجلس زهرة صغيرة أمامي أثناء تناول الطعام من حين لآخر".

كما يتعين على رواد الفضاء ممارسة الرياضة كجزء من عملهم لمنع فقدان كتلة العظام والعضلات في الجاذبية الصغرى، لذلك عمل كيلي لمدة ساعتين ونصف في اليوم للانتظام في الأنشطة الرياضية، ولايزال يحاول أداء تمارين القلب والمقاومة كل يوم، مدركًا مدى فائدتها للصحة العقلية والبدنية.

وفي النهاية يجب أن تضع في اعتبارك نهاية كل الأمور، لا شيء يستمر لفترة طويلة، قال كيلي: "لا نعرف متى سينتهي هذا وخطتي هي أن أأخذ كل يوم بمعزل عن السابق له، وأن أفهم أنه يومًا ما سينتهي ما نحن فيه وسيكون رائعًا مثل العودة إلى الأرض بعد أن بقيت في الفضاء لمدة عام".