لبنان تعلن أسماء وفدها التفاوضي مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية

أعلنت لبنان اليوم الاثنين أسماء وفدها التفاوضي الذي سيعقد محادثات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم الاثنين أن وفد التفاوض سيترأسه العميد الركن الطيار بسام ياسين، وسيضم في عضويته العقيد الركن البحري مازن بصبوص، ووسام شباط عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، إلى جانب الخبير في الشؤون البحرية نجيب مسيحي.

ووفقا لمصدر في الحكومة اللبنانية، فإنه من المقرر أن يعقد الجانبان محادثات غير مباشرة بتنسيق من الأمم المتحدة بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية والبرية المتنازع عليها بين البلدين منذ فترة طويلة في 14 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات في مقر تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، في قرية الناقورة بجنوب لبنان تحت رعاية منسق الأمم المتحدة.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن في بداية الشهر الحالي عن أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي سيجريها الجيش اللبناني تحت إشراف الرئيس عون.

وتعد إسرائيل ولبنان رسميا في حالة حرب، حيث تقع اشتباكات بشكل متكرر على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله.

ويتمحور الخلاف بين البلدين حول أساليب ترسيم الحدود البحرية على مساحة تبلغ حوالي 856 كيلومترًا مربعًا من المياه.

وتزايد الاهتمام بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، حيث يدعي كلا الجانبين بأحقيتهما في احتياطات الغاز هناك.