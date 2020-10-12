البرهان يؤكد أولوية تحقيق السلام الشامل في السودان

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أن تحقيق السلام الشامل والاستقرار يعتبر أولوية في هذه المرحلة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان اليوم الاثنين- أن البرهان التقى مع وفد الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، بقيادة مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، الذي سلمه نص اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا، تمهيداً لبدء تنفيذه.

وقال قلواك، في تصريح صحفي، "إن اللقاء يهدف للتشاور مع القيادة السودانية في مجلسي السيادة والوزراء بشأن تنفيذ اتفاق السلام، وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها حسب بنود الاتفاق.

وأوضح أن اللقاء ناقش أيضا كيفية استئناف المفاوضات بين الحكومة و"الحركة الشعبية - شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل في جوبا تضم خبراء من السودان وشركاء السلام بشأن الإعداد والتحضير للمفاوضات.

وأضاف رئيس لجنة الوساطة أنه تم تجاوز كافة العقبات فيما يتعلق بالقضايا العالقة خلال اللقاء الذي تم بين النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس "الحركة الشعبية - شمال" عبد العزيز الحلو مؤخراً بجوبا، والذي كسر الجمود في تجاه استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين، مشيرا إلى أن الحلو أكد التزامه بتحقيق السلام الشامل في السودان.

وأعرب عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، وهنأ الشعب السوداني بإنجاز اتفاق السلام.