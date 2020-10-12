الجيش الأمريكي يشن غارات جوية ضد طالبان في هلمند دعما للقوات الأفغانية

أعلن المتحدث باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان، الكولونيل سوني ليجيت، أن القوات الأمريكية نفذت على مدار اليومين الماضيين عدة غارات جوية دعما لقوات الأمن الأفغانية التي تتعرض للهجوم من قبل حركة طالبان في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.

وأكد الكولونيل ليجيت - حسبما ذكرت قناة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الاثنين/ - أن الضربات الجوية التي تم تنفيذها خلال اليومين الماضيين في هلمند لا تنتهك اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة والحركة في فبراير الماضي.

ونقل المتحدث باسم الجيش الأمريكي، عن قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر قوله: إنه يتعين على طالبان وقف أعمالها العدائية في إقليم هلمند بشكل فوري وخفض أعمال العنف التي ترتكبها في أنحاء البلاد، وأشار إلى أن "هذا لا يتماشي مع الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وطالبان ويقوض محادثات السلام الأفغانية الجارية".

وأضاف ليجيت أن "القوات الأمريكية تقدم الدعم دفاعا عن قوات الأمن الأفغانية التي تتعرض لهجوم من قبل طالبان وستواصل تقديم الدعم."

وكان المتحدث باسم حاكم إقليم "هلمند" الأفغاني عمر زواك، قد قال إن مقاتلي طالبان بدأوا هجمات منسقة على أجزاء مختلفة من الإقليم على مدار الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه تم تكثيف الهجمات خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وأضاف زواك، أن طالبان دمرت العديد من الكباري فوق الطريق السريع الرئيسي؛ لذلك فهو مغلق في الوقت الحالي ولا يستطيع أحد استخدامه.

جدير بالذكر أن ممثلين من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان يعقدون مفاوضات داخلية في الدوحة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ عقود بعد توقيع واشنطن وطالبان اتفاق سلام في فبراير الماضي.