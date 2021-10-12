الهيئة الإشرافية لصندوق النقد الدولي تعرب عن «ثقتها الكاملة» في قيادة جورجيفا

أعربت الهيئة الإشرافية لصندوق النقد الدولي عن "ثقتها الكاملة" في المديرة التنفيذية كريستالينا جورجيفا، وسط مزاعم بتورطها في التلاعب بتقرير لصالح الصين خلال فترة عملها في البنك الدولي.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان يوم الاثنين إن المعلومات المقدمة أثناء مراجعته للادعاءات "لم تثبت بشكل قاطع أن (جورجيفا) لعبت دورا غير لائق فيما يتعلق بتقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 عندما كانت الرئيس التنفيذي للبنك الدولي".

وقال البيان: "بعد النظر فى جميع الأدلة المقدمة، يؤكد المجلس التنفيذى مجددا ثقته الكاملة فى قيادة المديرة العامة وقدرتها على مواصلة القيام بواجباتها بشكل فعال"، وأضاف أن المجلس يثق في "التزام جورجيفا بالحفاظ على أعلى معايير الحكم والنزاهة في صندوق النقد الدولي".

وجاء في تقرير نشرته شركة المحاماة ويلمرهيل في أيلول/سبتمبر وطلبته لجنة الأخلاقيات بالبنك الدولي أنه خلال فترة عملها في البنك، "شاركت جورجيفا بشكل مباشر في الجهود الرامية إلى تحسين ترتيب الصين" في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

واتُهمت جورجيفا بالضغط على الموظفين في عام 2017 لمنع الصين من التراجع في تصنيف البنك الدولي "لممارسة الأعمال التجارية"، وفقا لتقرير ويلمرهيل.

وتنفي جورجيفا، التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي قبل انضمامها إلى صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2019، هذه الادعاءات.

وذكر بيان صندوق النقد الدولي أن مجلس إدارة الصندوق اجتمع ثمانى مرات لمراجعة الأمر.