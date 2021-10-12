أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن الاعتراف بحركة طالبان لم يكن مطروحا على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين اليوم.

وقالت ميركل- للصحافيين، بعد محادثات بين قادة مجموعة العشرين حول أفغانستان، بحسب ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية-: "أشرنا جميعا اليوم إلى أنه وفقا لتقديراتنا فإن حكومة طالبان ليست شاملة، وبالتالي فإن الاعتراف بحركة طالبان ليس مدرجا على جدول الأعمال"، مشيرة إلى ضرورة استمرار عملية التفاوض مع حركة طالبان.

كما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قناعة بلادها التامة بأن جميع الأفغان لديهم الحق في العيش في سلام وكرامة وأمن، مشيرة في هذا الإطار إلى أهمية المساعدة في حل المشاكل الإنسانية التي يعاني منها الشعب الأفغاني والحيلولة دون انهيار الاقتصاد الأفغاني، وذلك خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين حول أفغانستان التي عقدت اليوم /الثلاثاء/ عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وطالبت ميركل بأن تحصل وكالات الأمم المتحدة على المساعدات الإنسانية المطلوبة، مشددة على أن تكون المساعدات الإنسانية أيضًا متوافقة مع المبادئ المتفق عليها دوليًا.

وشددت المستشارة الألمانية على أن أهمية ضمان نجاح مكافحة الإرهاب وألا تشكل أفغانستان تهديدًا آخر للعالم الخارجي، منبهة إلى أن الحرب ضد الإرهاب ستلعب دورًا مركزيًا للغاية في المحادثات مع طالبان.

وكانت حركة طالبان، قد أعلنت في سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان بعد بسط سيطرتها على العاصمة كابول.