إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 12 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الثلاثاء؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص إثر الاصطدام بحاجز خرساني أمام السوق الدولي بالصالحية الجديدة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق.