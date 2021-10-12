 ميكروسوفت: قراصنة لهم صلة بإيران استهدفوا شركات أمريكية وإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميكروسوفت: قراصنة لهم صلة بإيران استهدفوا شركات أمريكية وإسرائيلية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 11:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 11:49 ص

قالت شركة ميكروسوفت الأمريكية، إن هناك دلائل تظهر أن قراصنة ذوي صلة بإيران استهدفوا شركات أمريكية وإسرائيلية تعمل في مجال التقنيات العسكرية.

وذكرت الشركة، في بيان صدر عن مركز معلوماتها الأمنية، أن مجموعة من القراصنة وجهوا تهديداتهم نحو مئات من حسابات عملائها من مستخدمي برامج "أوفيس 365" بدءا من شهر يوليو الماضي في الولايات المتحدة وإسرائيل وموانئ على الخليج العربي وشركات نقل بحرية عالمية.

وأضافت ميكروسوفت، أنها لاحظت أن من الشركات المستهدفة من تربطهم شراكات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وإسرائيل في المجال العسكري، ولاسيما في إنتاج تقنيات مثل الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وأنظمة اتصالات الطوارئ.

وأشارت إلى أن معظم محاولات القرصنة باءت بالفشل لكنها وجدت أن أقل من 20 مؤسسة تعرضت لاختراق من جانب القراصنة وتم إبلاغ تلك المؤسسات.


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