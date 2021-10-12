لافروف: ننتظر ردا من طالبان بشأن لقاء صيغة موسكو حول أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا تنتظر ردا من حركة طالبان على دعوة للمشاركة في لقاء حول أفغانستان يزمع عقده في موسكو.



ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن لافروف القول اليوم الثلاثاء: "لقد تم تحديد يوم 20 أكتوبر موعدا للقاء صيغة موسكو، وهو قيد التحضير، نتلقى الآن ردودا من المدعوين للمشاركة في هذا اللقاء، بمن فيهم ممثلو حركة طالبان، الذين ننتظر ردهم".



وأضاف: "آمل أنهم يعون أهمية هذه الفعالية".



وفي السابع من أكتوبر، كشف ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشأن الأفغاني أن روسيا ستوجه دعوة إلى حركة طالبان للمشاركة في لقاء ضمن إطار "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر الحالي، دون أن يحدد مستوى تمثيل الحركة (المحظورة رسميا في موسكو باعتبارها منظمة إرهابية) في اللقاء.