ارتفاع معدل التوظيف في بريطانيا لمستوى قياسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع معدل التوظيف والوظائف الشاغرة في بريطانيا لمستويات قياسية في نهاية الربع الثالث، في ظل تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا.

أفاد المكتب الوطني للاحصاءات بأن عدد العاملين ارتفع بواقع 207 آلاف خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي ليصل الإجمالي إلى 2ر29 مليون.

وارتفع عدد الوظائف الشاغرة خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي لمستوى قياسي ليبلغ مليون و102 ألف، في ظل نمو معظم القطاعات خلال الربع الثالث.

وارتفع معدل التوظيف خلال ثلاثة أشهر حتى أغسطس الماضي بواقع 5ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 3ر75%.

وكما توقع الاقتصاديون بلغ معدل البطالة خلال ثلاثة أشهر حتى أغسطس الماضي 5ر4%.

وكان معدل البطالة قد بلغ 6ر4% خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي.