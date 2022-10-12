 لوسي: اسمي الحقيقي إنعام.. ورقصت خلسة في أفراح شعبية مع والدة فنان شهير - بوابة الشروق
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لوسي: اسمي الحقيقي إنعام.. ورقصت خلسة في أفراح شعبية مع والدة فنان شهير

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 2:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 2:06 ص

قالت الفنانة لوسي، إنها التحقت بمعهد الباليه وهي في عمر تسع سنوات، لكنها سرعان ما شعرت بالضيق.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أنها كانت تهوى الفن منذ الصغر، موضحة أن والدتها هي من أسمتها "لوسي"، لكن اسمها الحقيقي "إنعام".

وأشارت إلى أنها تحب اسم "لوسي" كثيرا لأنه يعني أنها منورة كما قالت، لافتة إلى أنها عملت خلسة كراقصة في أفراح شعبية رفقة والدة فنان شهير (لم تكشف هويته).

وأوضحت أنها لم تكن قد أبلغت والدتها لكنها تشككت في الأمر من آثار "الروج" على فمها عند عودتها.

ونوهت بأنها وهي صغيرة كانت تحب أغاني نجاة وفايزة أحمد، ومع تقدمها أحّبت صوت كوكب الشرق أم كلثوم واستوعبت قدرتها وعظمتها وفق تعبيرها، وعشقت أيضا صوت محمد قنديل.

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