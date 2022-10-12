سويسرا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب ضم أقاليم أوكرانية

فرضت الحكومة السويسرية عقوبات جديدة على 30 فردوا وكيانا روسيا، ردا على قرار ضم أربعة أقاليم أوكرانية إلى الاتحاد الروسي.

وقالت الحكومة السويسرية -في بيان اليوم الأربعاء- إن المستشار الاتحادي ورئيس الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث جي بارميلين، وافق اليوم على إضافة نحو 30 فردًا وكيانًا روسيا إلى لائحة العقوبات السويسرية".

وأوضحت الحكومة السويسرية في بيانها أن العقوبات الجديدة تستهدف بالأساس أولئك المشاركين في تنظيم الاستفتاءات التي أجرتها روسيا في أقاليم أوكرانية أواخر سبتمبر الماضي، لافتة إلى أن هؤلاء الأفراد والكيانات ستخضع ممتلكاتهم في سويسرا للتجميد.