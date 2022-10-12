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الإصابة تحرم ليفربول من جهود لويس دياز لمدة شهرين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 12:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 12:40 ص

تأكد غياب الكولومبي الدولي لويس دياز جناح ليفربول الإنجليزي، عن الملاعب إلى ما بعد نهاية مونديال قطر بسبب الإصابة في الركبة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام ارسنال.

وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن دياز سيغيب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

وانتقل دياز إلى ليفربول قادما من بورتو البرتغالي في يناير الماضي وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين في الموسم الماضي.

ولن يحتاج دياز لإجراء جراحة لكنه سيغيب لفترة طويلة وسيعود على الأرجح بعد المونديال.


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