ضبط 100 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز في المنيا

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا، حملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والتنسيق الدائم مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين؛ بهدف توفير السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها.

وفي التقرير اليومي لمديرية التموين، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية.

وأسفرت عن ضبط 100 مخالفة منها 92 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين: "إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - تصريف وتجميع - عدم وجود ميزان – توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات".

وفي مجال متابعة الأسواق، جرى ضبط 8 مخالفات: "عدم إعلان الأسعار - مجهولة المصدر – منتهي الصلاحية - عدم وجود شهادة صحية".

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.