مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية يتخوف من تزايد الميول المعادية لإسرائيل داخل مدارس ببلاده

أعرب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية فليكس كلاين، عن تخوفه من تزايد الميول المعادية لإسرائيل داخل مدارس بألمانيا بعد هجوم حركة حماس على اسرائيل الذي عرف باسم "طوفان الأقصى".

وقال كلاين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لدى قلق كبير من أنه كلما تقدم الرد الإسرائيلي على هذا الهجوم الإرهابي، انقلبت الأجواء في المدارس بشكل واضح ضد إسرائيل".

وتابع المفوض الحكومي الألماني: "هناك بالفعل حاليا أخبار صادمة من مدارس، حيث يقوم بعض التلاميذ بلف أعلام فلسطينية حول أكتافهم، أي أنهم يرغبون في نقل هذا النزاع إلى المدارس"، وأشار إلى أنه من المحتمل أن يزداد ذلك.

يذكر أن الأمر وصل إلى وقوع حادث ذي صلة بالنزاع مع إسرائيل في مدرسة ثانوية في حي نويكولن بالعاصمة برلين يوم الاثنين الماضي، حيث ظهر تلميذ يحمل علم فلسطين، ووقعت حينئذ مشاجرة عنيفة مع معلم هناك.

كما كان يتم التخطيط لمظاهرة في برلين، تم حظرها من جانب الشرطة الألمانية، حيث رأت الشرطة خطر مواجهة هتافات تحريضية معادية للسامية خلال المظاهرة. وبعد حظر المظاهرة، تم توزيع منشورات مناهضة لإسرائيل، بحسب الشرطة.

وصرح كلاين بأنه يرى أنه من الضروري تحسين إعداد المعلمين لمثل هذه الوقائع، وقال: "يجب جعل المعلمات والمعلمين أكثر وعيا في مكافحة معاداة السامية"، وأشار إلى أنه يجب معالجة الموضوع بشكل منهجي في التدريب المهني للمعلمين ويجب أن يتلقى المعلمون المزيد من التدريب.

وأكد المفوض الحكومي الألماني أنه يرى أنه يجب توعية المعلمات والمعلمين بشكل أقوى لأجل نقل مفهوم الحياة اليهودية في ألمانيا بوصفها تقليدا للثقافة الألمانية داخل الحصة المدرسية، وقال: "أعتقد أنه يجب إدخال ذلك بشكل أكثر منهجية داخل كل الحصص المدرسية، وليس فقط داخل حصص التاريخ والسياسة".