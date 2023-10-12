محافظ قنا يتفقد مشروع وحدة طب الأسرة بنجع رفاعة تمهيدا لدخولها الخدمة

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بنجع رفاعة، التابعة لقرية حجازة بحري بمركز قوص، والتي جرى تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة وتشغيلها تجريبيا مطلع شهر نوفمبر المقبل، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أن الوحدة مقامة على مساحة 800 متر، وتتكون من 3 طوابق بنسبة تنفيذ بلغت 100%، مشيرا إلى أنه جاري تجهيز الوحدة بالمعدات الطبية اللازمة وفرشها بالآثاث اللازم، ومن ثم دخولها الخدمة مطلع الشهر القادم، لافتا إلى أن الوحدة تضم "عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحي وأسري، وحدة تنظيم أسرة ومشورة، مكتب التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، وحدة تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن أطباء، سكن ممرضات".

وأضاف الداودي، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة استهدفت تنفيذ 77 مشروعا في قطاع الصحة، ما بين مستشفيات، ومراكز طبية، ووحدات طب أسرة، بمراكز "أبوتشت، وفرشوط، ودشنا، والوقف، وقوص"، وسوف تسهم في دعم المنظومة الطبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.