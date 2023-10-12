السجن 10 أعوام لـ3 أخصائيين متهمين بالتزوير للاستيلاء على أموال شركة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب اليوم الأربعاء، 3 أشخاص، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وعزلهم من وظيفتيهم لمدة 3 سنوات، ورد المبلغ المختلس، وقدره 281 ألفا و149 جنيها، وتغريمهم مبلغ مماثل، ومصادرة المحررات المزورة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم باختلاس المال العام.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 15751 لسنة 2021 جنايات ثانٍ العامرية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام كل من: "ع.ش.ح"، و"ك.ح.هـ"، و"س.ع.أ"، أخصائيين موارد بشرية، باختلاس المال العام من جهة عملهم بإحدى الشركات المساهمة.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث قيام المتهمين بصفتهم من العاملين بقسم شئون العاملين بشركة "هـ.ت" وهي إحدى الشركات المساهمة، باختلاس أموالًا في حيازتهم بطبيعة وظيفتهم بلغت 281 ألفا و149 جنيها، حيث حرروا كشوف صرف مرتبات العاملين بالشركة، وأضافوا إليها زورا أسماء وهمية من غير العاملين، وخصصوا لهم مرتبات شهرية على خلاف الحقيقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا بذلك من صرف تلك المرتبات لأنفسهم، وكذلك قاموا بوضع إمضاءات نسبوها زوار لأشخاص وهميين على خلاف الحقيقة لأجل الاستيلاء على المال العام.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: ممدوح محمود أيوب، وخالد عبد السلام خلف، والدكتور إيهاب رفعت السعدني.