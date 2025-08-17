- هتفوا لأنس الشريف ومحمد قريقع مراسلي قناة الجزيرة القطرية اللذين اغتالتهما إسرائيل قبل أسبوع

شارك آلاف المغاربة في مسيرة بمدينة طنجة شمالي البلاد، مساء السبت، رفضا للإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتنديدا باغتيال صحفيين فلسطينيين.

ووفق مراسل الأناضول، جابت المسيرة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" (غير حكومية)، شوارع رئيسية في طنجة، وردد المشاركون فيها شعارات تندد باغتيال إسرائيل صحفيين فلسطينيين بالقطاع، وفي مقدمتهم مراسلا قناة الجزيرة القطرية أنس الشريف ومحمد قريقع.

ومن بين الشعارات التي رددها المشاركون: "تحية للصحفيين، تحيا يا أنس"، و"تحيا يا قريقع، نقولها للمطبع"، و"تحية لفلسطين".

كما أعرب المشاركون عن رفضهم لاستهداف إسرائيل الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بالضغط على تل أبيب لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقبل أسبوع، اغتالت إسرائيل 6 صحفيين بينهم 4 من قناة الجزيرة، بقصف استهدف خيمتهم بمحيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وهم بالإضافة إلى الشريف وقريقع، المصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل، فضلا عن محمد الخالدي الذي توفي صباح الاثنين متأثرا بجراحه.

ويعتبر المغرب واحدا من البلدان التي لم تتوقف فيها فعاليات التضامن مع قطاع غزة، إذ تتواصل الفعاليات والمظاهرات في عدة مدن بالمملكة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية، لا سيما العاصمة الرباط، بشكل شبه يومي.