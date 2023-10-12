 الاحتلال يدمر 352 شقة سكنية في أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة - بوابة الشروق
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الاحتلال يدمر 352 شقة سكنية في أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة

وكالات
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 4:28 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 4:28 م

دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أكثر من 8 أبراج تضم 352 شقة سكنية في منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وحولتها إلى أكوام من التراب.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن سكان من منطقة أبراج المخابرات، بأن طائرات الاحتلال الحربية دمرت على الأقل 8 أبراج سكنية تضم 352 شقة، بقصف عنيف وأطنان من المتفجرات والصواريخ التي ضربت المنطقة.

ونزحت مئات الأسر من منطقة المخابرات السكنية عن بيوتها بحثا عن مأوى مفقود في غزة، التي باتت الحياة فيها شبه معدومة، مع انعدام مقومات الحياة من مياه وكهرباء ومواد غذائية وتموينية.

وتواصل الطائرات والمدفعية والبوارج الحربية قصفها العنيف لعدد من مناطق قطاع غزة، ويتركز القصف منذ ساعات الصباح بالمنطقة الشمالية الغربية من القطاع، وذلك بإلقاء مئات الأطنان من المتفجرات، التي تحدث دمارا مهولا وزلزالا في المكان.


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