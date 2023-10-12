بيلينجهام على رأس قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي

أعلنت صحيفة توتو سبورت، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي 2023". كشفت الصحيفة الإيطالية عن القائمة المختصرة المكونة من 20 لاعبًا لجائزة الفتى الذهبي هذا العام، بما في ذلك مدافع أتالانتا جورجيو سكالفيني، وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، ومهاجم مانشستر يونايتد راسموس هوجلوند.

ويعد مدافع أتالانتا سكالفيني هو اللاعب الإيطالي الوحيد الذي وصل إلى القائمة المختصرة لعام 2023.

جاءت قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2023 كالتالي...

جود بيلينجهام (ريال مدريد)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، تشافي سيمونز (لايبزيج)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، أليخاندرو بالدي (برشلونة)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، بنيامين سيسكو (لايبزيج)، جورجيو سكالفيني (أتالانتا)، راسموس هوجلوند (مانشستر يونايتد)، ليفي كولويل (تشيلسي)، يوهان باكايوكو (ايندهوفن)، ميلوس كيركيز (بورنموث)، آرثر فيرميرين (أنتويرب)، إيفان فيرجسون (برايتون)، لوكاس جورنا دواث (ريد بول سالزبورج)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان)، عثمان ديوماندي (سبورتينج لشبونة)، أرناو مارتينيز (جيرونا)، ماتيس تل (بايرن ميونخ)، آندي ضيوف، أردا جولر (ريال مدريد)، بلال الخنوس (جينك)، مارتن باتورينا (دينامو زغرب)، جواو نيفيز (بنفيكا)، لامين يامال (برشلونة).