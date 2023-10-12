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قالت تقارير صحفية بريطانية أن ليونيل ميسي لن ينضم لفريق آخر على سبيل الإعارة عندما ينتهي موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكان قائد إنتر ميامي صاحب الـ36 عاماً قد ارتبط بالعودة لبرشلونة والانتقال للدوري السعودي للمحترفين.

وكان إنتر ميامي قد خرج من المنافسة على الملحق بعد خسارته يوم السبت بهدف نظيف أمام سينسيناتي وينتهي موسمه في 21 أكتوبر.

ولم يلعب ميسي الفائز بكأس العالم سوى 72 دقيقة فقط في الدوري الأمريكي منذ أوائل سبتمبر بسبب الإصابة.

وتستعد الأرجنتين لمواجهتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ضد أوروغواي والبرازيل يومي 17 و22 نوفمبر.

ومن المتوقع أن يحصل ميسي بعد ذلك على إجازة لمدة شهر.

وذكر الصحفي البريطاني في إذاعة بي بي سي، جويليم بالاجي، حول مستقبل ميسي: "كيفية شرح عطلة ليونيل ميسي تتسم بالسوء تماماً..العطلة ستكون لمدة شهر تقريباً مثل جميع اللاعبين، ستكون آخر مباراة مع إنتر ميامي يوم 22 أكتوبر ".

وواصل: "حتى 21 نوفمبر سيكون لديه مباريات رسمية مع الأرجنتين وآخرها ضد البرازيل في ملعب ماراكانا ".

واختتم:" بعد شهر تقريباً من الراحة ولا تستبعدوا المباريات الودية في تلك الفترة ، سيتعين عليه البدء في تحضيرات الموسم".