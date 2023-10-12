قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام هنا، إن المنظومة الصحية بدأت في الانهيار في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية العنيفة.



ووجه خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث» مساء الخميس، التحية والتقدير إلى أبطال اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة على مواصلة العمل الشاق دون راحة ووصل الليل بالنهار؛ لإنقاذ وإسعاف الضحايا تاركين خلفهم أسرهم وعائلتهم قابعة تحت القصف بعد مرور 6 أيام العدوان.



وأشار إلى رصد اللجنة العديد من الإصابات على هامش زيارتها إلى مستشفى الشفاء بقطاع غزة عديد الإصابات التي تبدأ بالأطفال حديثي الولادة إلى كبار السن، لافتا إلى تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر شحنة طبية إلى وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الخميس.



وأعرب عن استيائه إزاء استهداف الاحتلال فرق الإسعاف وذلك في أعقاب استشهاد 4 من ضباط الإسعاف بالهلال الأحمر الأربعاء، فضلا عن خروج عدد كبير من المراكز والمستشفيات عن الخدمة؛ نتيجة عدم توفر الطاقة لتشغيلها أو لاستهدافها بالغارات الجوية.



وأوضح أن معدل الإصابات الوافدة إلى المستشفيات يسجل أكثر من ألف إصابة يوميا، مشيرا إلى إمداد الصليب الأحمر فرق الدفاع بكميات محدودة من الوقود وأدوات السلامة الشخصية؛ لتعزيز عملهم في الميدان بهدف البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.



وشدد من جهته، على ضرورة توفير ممرات آمنة بشكل عاجل لفرق الإغاثة لانتشال الضحايا والسماح لأسرهم وذويهم بدفنهم، تجنبا للتخوف من انتشار الأمراض والأوبئة جراء عدم التمكن من انتشال جثث الضحايا المتواجدة تحت الأنقاض، معقبا: «هناك عائلات بأكملها لا تزال تحت الركام».



وأكد أن الاقتراح السابق غير ممكن إلى الآن لا سيما في ظل استمرار الغارات المتفرقة، مشيرا إلى لجوء أكثر من ثلث تعداد سكان القطاع إلى مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين والتي تعرضت بعضها للضرر واستهدافها بشكل مباشر، لافتا أيضا إلى تعرض مقر اللجنة الدولية لضرر جسيم جراء تواجده بأحد الأحياء التي تعرضت لقصف عنيف غير مسبوق.



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس؛ ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين من المستوطنين اليهود إلى 1300، فيما أصيب 3300 من بينهم العشرات بجروح خطيرة.



وصرح جيش الاحتلال، بارتفاع عدد قتلاه خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية إلى 220، بالإضافة إلى أسر 81 جنديا وضابطا لدى المقاومة وفق تصريحاته الخميس.



وفي سياق متصل، أبلغ جيش الاحتلال 97 عائلة بأسر ذويهم على يد حركة المقاومة الفلسطينية حماس بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.



ومنذ إطلاق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية ضد الفلسطينيين؛ تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء جراء غاراتها الجوية التي أودت بحياة 1569 شهيدا وإصابة 7212 شخصا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس.