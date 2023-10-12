القاضي فرانك كابريو: لم أتوقع انتشار مقاطع الفيديو لجلساتي بمدى واسع

قال القاضي الأمريكي فرانك كابريو، إنه لم يتوقع انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بالجلسات التي يترأسها، بهذا الشكل الواسع.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أنه يمثل القانون والجانب السيادي، والحكمة ليست حياته الشخصية، موضحًا أنه يتعامل مع كل قضية على حدة لأنه يجب النظر إلى الأمور بأكثر من وجهة.

وتابع: «المحكمة إجراء رسمي وأخلع رداء القاضي وأضعه جانبًا، وأقول إن الأمر لا يتعلق بشخصي ولكن أتعامل من منطلق المؤسسة المسماة بالمحكمة ورمزيتها»، مشيرًا إلى أن الأمر متعلق بشرف وبكرامة النظام القضائي، وأنه مجرد أداة للمحكمة تؤدى عملها بشكل صحيح، ودائمًا ما يدفعه إلى القول بأنه إذا كان هناك عداوة لدى أي فرد فيوجهها نجوه وليس للمحكمة.

وعقب: «ربما نحتاج المزيد من التفاهم المزيد من الطيبة والمرحمة في تعاملاتنا مع بعضنا البعض».

وذكر أنه بعض الأشخاص توقفه عندما يتقابلون معه، ويطلبون التقاط صورة معه، مشددًا على أنه لا يرفض طلبًا لأي شخص؛ لأنه يمنح هؤلاء الأشخاص ساعتين من وقته، فما هي إلا دقيقة أو بضع دقائق، خاصًة وأن مثل هذه المواقف البسيطة يكون لها صدى بها كبير مع الأفراد.