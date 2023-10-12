مفتي لبنان: الاعتداء الوحشي والهمجي على غزة لن يمر دون عقاب

أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، أن "الاعتداء الوحشي والهمجي على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية لن يمر دون عقاب".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس، عن دريان قوله، في توجيه أصدرته المديرية العامة للأوقاف الإسلامية للائمة وخطباء المساجد في لبنان بتخصيص خطبة الجمعة يوم غد عن فلسطين والعدوان الإسرائيلي على غزة، وإقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، إن "الاعتداء الوحشي والهمجي على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية لن يمر دون عقاب من الله ومن أبطال المقاومة الفلسطينية، فأرواح الشهداء لن تذهب دماؤهم هدرا، فليعلم العدو الصهيوني أن أبطال فلسطين يمثلون ضمير الأمة العربية والإسلامية ووجدانها".

وأضاف أن "حرب الإبادة والتدمير التي يشنها العدو الإسرائيلي الغاشم على غزة وشعبها البطل بدعم غربي ظالم، هي حرب على العرب والمسلمين وأحرار العالم الذين يناصرون الفلسطينيين وقضيتهم المحقة والعادلة، والإمعان في إبادة شعب فلسطين هو جريمة حرب موصوفة".

وتابع: "نعتز بأبطال الشعب الفلسطيني ونقف معهم، وليس من شيمنا أن نركن إلى الهوان أو الاستسلام ما دامت أرض فلسطين محتلة".

ووجه نداء إلى أبناء فلسطين قائلا: "يا أبناء فلسطين أنتم أقوياء بالله وبالحق وجديرون بالثقة نقف إلى جانبكم، وبالوحدة يغرق العدو الصهيوني بالطوفان الذي ينتظره، القضية الفلسطينية أنبل وأطهر وأسمى قضية لأنها تعمل على تحرير الأرض وحفظ كرامة الإنسان".

وتوجه المفتي دريان إلى القادة العرب بالقول: "أنتم أملنا ولنا الثقة بحكمتكم ومعالجتكم لما يجري في غزة وكل فلسطين من المذابح والإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم بحقهم كل يوم، وليل نهار على مرأى ومسمع العالم".