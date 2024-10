تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رئيس برلمان إيران محمد باقر قاليباف، وهو يقود بنفسه الطائرة التي أقلته إلى بيروت.

ووصل قاليباف، صباح اليوم إلى مطار بيروت، في زيارة إلى لبنان يجري خلالها محادثات ولقاءات مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، إضافة إلى لقاء مع نواب ورؤساء أحزاب.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، كان في استقبال قاليباف، لدى وصوله إلى المطار، النائب محمد خواجة، ممثلا لرئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب حسن عز الدين.

وقال في تصريحات لدى وصوله إلى المطار، إنه أتى إلى العاصمة اللبنانية بدعوة من نظيره اللبناني لإجراء مباحثات، ونقل رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف: «رسالتنا إلى الشعب اللبناني هي أننا سنبقى إلى جانب لبنان؛ حكومة وشعباً ومقاومة، وسنكون بخدمته في ظروفه الصعبة، من هنا سأنطلق إلى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني المظلومين».

